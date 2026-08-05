В Гватемале эвакуировали 659 человек после извержения вулкана Фуэго

В Гватемале сохраняется режим повышенной готовности после извержения вулкана Фуэго, начавшегося накануне. Спасательные службы вывезли из опасной зоны сотни жителей близлежащих населённых пунктов, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям CONRED.

В Гватемале произошло извержение Фуэго. Видео © X / Radar Austral / David de la Paz 戴维

Временное убежище получили 659 человек из восьми деревень, расположенных в районе возможного воздействия вулканической активности. По данным ведомства, эвакуация продолжится: в течение дня власти планируют вывезти жителей ещё примерно десяти населённых пунктов. Извержение началось утром в понедельник. На опубликованных кадрах видно, как над кратером поднимаются облака газа и пепла, а по склонам движутся потоки лавы и раскалённых вулканических материалов.

Среди эвакуированных оказались около 250 жителей населённых пунктов Эль-Порвенир и Лас-Лахитас. CONRED предупредило о распространении пепла на соседние районы. Власти также ограничили движение по национальной трассе №14, проходящей рядом с вулканом, и приостановили занятия в школах населённых пунктов, расположенных поблизости.

Фуэго считается одним из наиболее активных вулканов Центральной Америки и входит в зону Тихоокеанского огненного кольца. Его крупное извержение в июне 2018 года привело к гибели сотен людей и разрушению целой деревни. Тогда, по данным властей, последствия стихийного бедствия затронули около 1,7 млн человек. В июне прошлого года активность вулкана также стала причиной превентивной эвакуации жителей.

Ранее в Неаполе и окрестностях землетрясение на месте древнего подводного вулкана вызвало небольшие повреждения зданий. Пожарные заявили, что поступили сигналы о незначительных повреждениях, но экстренных вызовов о помощи не было.