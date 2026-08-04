Апокалипсис отменяется: Учёные не видят угрозы цивилизации от извержения Йеллоустоуна

Климатолог Кристина Даль из организации Climate Central успокаивает: даже если Йеллоустоунский супервулкан проснётся, это не приведёт к гибели человечества, хотя и спровоцирует серьёзное, но временное похолодание на планете. Тем временем сейсмологи фиксируют рост активности в районе кальдеры: в июле там произошло землетрясение магнитудой 3,3 — самое мощное за текущий год, которому предшествовала серия мелких толчков. Новые исследования показывают, что вулкан может быть более активным, чем считалось ранее.

«Пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации. Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства», — сказала Даль в беседе с РИА «Новости».

По мнению эксперта, хотя суперизвержение Йеллоустоуна и способно спровоцировать тяжёлые климатические и экономические потрясения, оно вряд ли приведёт к краху человеческой цивилизации.

За последние 2,1 млн лет вулкан извергался трижды, однако, как сообщает Геологическая служба США, на данный момент нет никаких свидетельств подготовки к новому извержению, а риск подобного сценария оценивается как ничтожно малый.