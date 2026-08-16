Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины из-за землетрясения

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья попросил американского лидера Дональда Трампа временно приостановить действие пошлин на товары из республики. Такая мера, по его словам, должна помочь бизнесу после разрушительного землетрясения. Об этом глава государства написал в соцсети X.

Политики обсудили ситуацию по телефону. Разговор продолжался около десяти минут, колумбийский лидер охарактеризовал его как «очень дружеский и сердечный».

Де ла Эсприэлья объяснил, что предприниматели сейчас переживают тяжёлый период. Он попросил Вашингтон рассмотреть временное смягчение тарифов, чтобы облегчить положение национального бизнеса.

Кроме того, президент поблагодарил США за уже оказанную экономическую поддержку и участие американских спасателей в ликвидации последствий стихии. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей и солидарность с пострадавшими семьями.

«Перед нами стоит огромный вызов — восстановить Колумбию в условиях столь сложной и апокалиптической экономической ситуации, которую я унаследовал», — заявил де ла Эсприэлья.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа. Стихия привела к многочисленным разрушениям, после чего власти страны ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Незадолго до землетрясения США объявили о намерении выделить Колумбии $1 млрд в рамках пакета поддержки нового руководства страны. Средства планировалось направить на программы безопасности, борьбу с организованной преступностью, развитие торговли и экономики.