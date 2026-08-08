США направят миллиард долларов на поддержку нового президента Колумбии

Государственный департамент США официально объявил о намерении выделить один миллиард долларов в качестве поддержки новому президенту Колумбии Абелардо де ла Эсприэлье. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, администрация президента США Дональда Трампа совместно с Конгрессом планирует направить эти средства в рамках пакета помощи в сфере безопасности. Основные цели финансирования — борьба с организованной преступностью и наркоторговлей в Западном полушарии.

Часть денег также будет инвестирована в экономические программы, развитие торговли и добычу стратегически важных полезных ископаемых. Таким образом, Вашингтон намерен не только укрепить безопасность в регионе, но и закрепить экономическое присутствие в Колумбии, которая обладает значительными запасами критических минералов.

Напомним, де ла Эсприэлья, который летом победил на выборах, уже в своей первой речи после инаугурации объявил о присоединении Колумбии к альянсу «Щит Америк», созданному по инициативе США. Его предшественник Густаво Петро на саммит в Майами не приглашался. Новый президент Колумбии оперативно обозначил курс на сближение с Вашингтоном, и США ответили на это решение столь значительным финансовым вложением. Весной Петро заявил о давлении со стороны США на страны Латинской Америки.