Адвокат с тремя паспортами сменит врага Трампа на посту президента Колумбии

Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья побеждает во втором туре президентских выборов в Колумбии. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального избирательного совета.

После обработки 99,7% протоколов де ла Эсприэлья набрал 49,65% голосов. За него отдали почти 12,93 млн бюллетеней. Его соперник, 63-летний представитель правящего левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда, получил 48,7% голосов. Это около 12,68 млн бюллетеней.

Всего избирательные органы обработали бюллетени с более чем 121,7 тысячи участков из 122 тысяч Окончательные итоги должны утвердить после завершения всех процедур. Если результат подтвердится, де ла Эсприэлья вступит в должность 7 августа. Он сменит на посту президента Густаво Петро, который в последнее время активно конфликтовал с лидером США Дональдом Трампом.

Абелардо де ла Эсприэлья — колумбийский ультраправый политик, юрист и бизнесмен. Этот 47-летний адвокат, имеющий также гражданство США и Италии, ранее никогда не занимал государственных должностей, но стал известен как успешный и эксцентричный юрист, представлявший интересы колумбийско-венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба и организатора финансовой пирамиды Давида Мурсии Гусмана. Создав собственное движение «Защитники Отечества», он провёл кампанию популистского толка, позиционируя себя как политического «аутсайдера», который применит свой бизнес-опыт для управления страной.

Ключевые пункты его программы включают решительную борьбу с преступностью и наркотрафиком, отказ от мирных переговоров с вооружёнными группировками в пользу военных действий, а также сокращение государственного аппарата и либерализацию экономики по образцу Сальвадора и Аргентины.

Президентские выборы в Колумбии в 2026 году начались с первого тура 31 мая, который выявил двух лидеров и задал тон высокополяризованной кампании. Победу в первом туре одержал де ла Эсприэлья, набравший около 43,7% голосов при поддержке более 10,3 миллиона избирателей. Его главным соперником стал представитель левого правящего блока «Исторический пакт» Иван Сепеда, которого поддержали около 40,9% избирателей. Несмотря на то, что действующий президент Густаво Петро и его сторонник Сепеда выражали сомнения в прозрачности подсчёта голосов, Национальный избирательный совет Колумбии после проверки бюллетеней официально подтвердил результаты, не найдя доказательств масштабных нарушений. Явка в первом туре составила почти 58% от более чем 41 миллиона избирателей, а голосование также запомнилось значительным числом пустых бюллетеней, которые опередили по своей популярности сразу шестерых кандидатов.