Скорые выборы заставили Трампа срочно искать выход из войны с Ираном, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп стремился как можно быстрее завершить конфликт с Ираном из-за негативного влияния на мировую экономику, его рейтинги и позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

По данным телеканала, в начале июня Трамп и его советники приняли решение добиваться рамочного соглашения с Тегераном, которое предусматривало открытие Ормузского пролива и общие принципы урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

За прекращение боевых действий выступали многие высокопоставленные чиновники: министр финансов Скотт Бессент беспокоился об экономических последствиях, а глава Минэнерго Крис Райт — о влиянии на мировой энергорынок.

В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Пентагона Пит Хегсет относились к наиболее скептически настроенным членам команды, сомневаясь в готовности Ирана выполнять договорённости. Официального комментария Белого дома на публикацию не поступало.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не придётся возобновлять военные действия против Ирана, поскольку, по его мнению, стороны смогут урегулировать все спорные вопросы в ходе переговоров в течение ближайших 60 дней. Трамп также отметил, что в случае отсутствия прогресса США готовы принять соответствующие меры, однако выразил уверенность, что до этого не дойдёт.