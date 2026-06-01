Президентские выборы в Колумбии переходят во второй тур

Президентская кампания в Колумбии выходит на решающий этап. По итогам первого тура ни одному из претендентов не удалось получить необходимое количество голосов для победы. Теперь судьбу высшего государственного поста определит второй тур голосования. Данные опубликовал Национальный избирательный совет страны после обработки более 99% бюллетеней.

Лидером первого тура стал представитель оппозиционного движения «Твёрдо за Родину» Абелардо де ла Эсприэлья. За него проголосовали 43,73 % избирателей. Этого результата оказалось недостаточно для победы в первом туре.

Вторую строчку занял кандидат от правящей левой коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда. Он набрал 40,91 % голосов.

Второй тур президентских выборов назначили на 21 июня. Как отмечает CNN, борьба развернётся между кандидатами с принципиально разными политическими взглядами. Издание указывает, что предстоящая кампания обещает стать одной из самых напряжённых и поляризованных.

Весной президент Колумбии Густаво Петро заявил о давлении со стороны США на страны Латинской Америки. По его словам, после включения в американский санкционный список он пришёл к выводу, что механизм борьбы с наркоторговлей Вашингтон использует в политических целях.