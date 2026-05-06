Президент Колумбии предложил индейцам сменить профиль на «добычу» крипты

Президент Колумбии Густаво Петро видит в добыче биткоинов мощный драйвер для экономики прибрежных карибских территорий. О своих планах глава государства написал в социальных сетях.

По словам Петро, примеры Венесуэлы и Парагвая доказывают, что майнинг способен притягивать инвестиции, и Колумбии пора двигаться в том же направлении. Особый упор, как считает президент, стоит сделать на урбанизированные зоны северо-запада — Санта-Марту, Риоачу и Барранкилью. Он также заметил, что влиятельный местный клан Чар против такой инициативы, однако сам он называет её колоссальным импульсом для роста всего Карибского региона.

Помимо этого, Густаво Петро указал на важность переговоров с коренными жителями — индейцами гуахиро. Он выступил с предложением сделать аборигенов полноправными совладельцами майнинг-проекта.

Тем временем в Госдуму РФ внесли законопроект об уголовной ответственности за нелегальный майнинг. Ожидается, что при нанесении крупного ущерба фигурантам будет грозить до пяти лет колонии.