31 марта, 20:59

В Госдуму внесли проект о лишении свободы за незаконный майнинг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Правительство России внесло законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Об этом говорится в материалах, размещённых в базе Госдумы.

«Проектом предлагается установить уголовную ответственность за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает наказание за незаконный майнинг при причинении крупного ущерба или получении дохода. В таких случаях могут назначить штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. При особо крупном ущербе меры ужесточаются, включая дополнительные штрафы.

В проекте также указали на отдельную ответственность для операторов инфраструктуры майнинга. Речь идёт о случаях, когда деятельность ведётся без соблюдения требований. Более строгие санкции предусмотрены при совершении нарушений группой лиц. Авторы инициативы добавили, что в ряде ситуаций возможно освобождение от уголовной ответственности. Это касается случаев, когда причинённый ущерб полностью возмещён.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушения в сфере майнинга. Документ предусматривает крупные денежные санкции за незаконную деятельность. В частности, за повторный нелегальный майнинг для компаний штраф может достигать 10 миллионов рублей. Также ответственность распространяется на майнинг без регистрации и превышение лимитов потребления энергии. Для отдельных категорий нарушителей предусмотрены ограничения деятельности и дисквалификация.

Антон Голыбин
