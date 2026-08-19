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19 августа, 20:41

Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 312

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии увеличилось до 312 человек. Ещё 290 жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в службе управления рисками стихийных бедствий. По данным ведомства, травмы получили 4380 человек, а 358 пострадавших удалось спасти. Кроме того, спасатели вывели из опасной зоны 485 животных.

Стихийное бедствие также привело к масштабным разрушениям. По последней оценке властей, полностью разрушены 29 680 домов, ещё 134 282 здания получили повреждения.

Миллиарды долларов и тысячи разрушенных домов: Колумбия подсчитала ущерб от землетрясения
Миллиарды долларов и тысячи разрушенных домов: Колумбия подсчитала ущерб от землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в районе города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны, в департаменте Чоко. Ранее сообщалось о 304 погибших.

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Артём Гапоненко
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