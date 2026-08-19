Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 312

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии увеличилось до 312 человек. Ещё 290 жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в службе управления рисками стихийных бедствий. По данным ведомства, травмы получили 4380 человек, а 358 пострадавших удалось спасти. Кроме того, спасатели вывели из опасной зоны 485 животных.