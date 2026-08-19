Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 304

Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии выросло до 304 человек. Ещё 426 жителей страны остаются пропавшими без вести, а спасательные службы продолжают ликвидировать последствия стихии.

По данным службы управления рисками стихийных бедствий, травмы получили 4548 человек, а 356 жителей удалось спасти. Последняя оценка властей также показала масштаб разрушений после удара стихии.

«Погибли 304 человека, 4548 ранены, 426 числятся пропавшими, 356 были спасены», – сообщили представители ведомства.

Землетрясение разрушило 29 554 дома, ещё 134 342 здания получили повреждения. Ранее власти сообщали о 289 погибших, однако после обновления данных число жертв увеличилось.

Стихийное бедствие магнитудой 7,4 произошло 10 августа рядом с городом Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе Колумбии. Больше всего пострадали регионы Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральда, Киндио и Кальдас.

Ранее Life.ru писал, что Колумбия оценила ущерб от землетрясения почти в $9,6 млрд. Разрушительная стихия нанесла серьёзный удар по жилым домам и инфраструктуре сразу нескольких регионов страны. Власти заявили о необходимости масштабного восстановления и привлечения дополнительных ресурсов для помощи пострадавшим.