«Тряхнёт по-крупному»: Новое исследование увеличило вероятность мощного землетрясения у Сан-Франциско

Землетрясение к югу от залива Сан-Франциско может оказаться сильнее, чем предполагали учёные раньше. Об этом сообщило издание San Francisco Chronicle со ссылкой на работу профессора Ким Блиснюк из Университета штата Сан-Хосе.

Прежде специалисты полагали, что часть энергии разлома Сан-Андреас перетекает в соседние разломы Хейвард и Калаверас. Но наблюдения за следами на поверхности земли за последние 10 тысяч лет опровергли это представление. Оказалось, что скорость движения тектонических плит не снижается даже там, где разлом упирается в горы Санта-Круз.

Быстрый сдвиг плит нередко приводит к подземным толчкам. По мнению исследователей, это означает, что риск опасных землетрясений в районе растёт. Правда, эксперты оговариваются: мощность удара определяется не только скоростью движения плит, но и глубиной очага, а также протяжённостью разрыва.

Учёные исследовали смещения грунта в парке Санборн — недалеко от точки землетрясения 1989 года в Лома-Приета. Они анализировали, как за долгое время сдвигались русла местных ручьёв.

В 1906 году в этих местах случился мощный толчок магнитудой около 8. Тогда, по разным данным, погибли от 700 до 3 тысяч человек, а Сан-Франциско был почти полностью разрушен.

А ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 304 человек. Ещё 426 жителей числятся пропавшими без вести, травмы получили 4548 человек, а 356 удалось спасти. Стихия разрушила почти 30 тысяч домов, ещё свыше 134 тысяч зданий получили повреждения. Спасатели продолжают устранять последствия удара стихии.