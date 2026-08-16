Число жертв мощного землетрясения в Индонезии выросло до 51

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 51, пострадали более 100 человек. По информации AP, стихия разрушила свыше 900 зданий и повредила 450 домов. Около 5 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои жилища».

«Мы ликвидировали завалы после схода большей части оползней и открыли дороги, которые вели к оказавшимся изолированными деревням, но проблемы со связью и отключения электричества, мешают поисковым работам», — приводит агентство слова представителя спасательной службы Фатхура Рахмана.

Российское посольство в Индонезии выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего восстановления пострадавшим регионам. На острове Флорес стихия нанесла серьёзный ущерб жилым домам, школам, больницам и госучреждениям. Власти призвали местное население эвакуироваться вглубь острова на расстояние не менее 2 км от берега из-за риска цунами.

Напомним, в ночь на 15 августа у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков находился в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. В нескольких районах страны были зафиксированы цунами.