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15 августа, 02:21

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки 15 августа. Его зарегистрировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксировали в 00:43:25 по всемирному координированному времени. Координаты сейсмического события составили 50.2538 градуса северной широты и 156.9722 градуса восточной долготы.

«Время UTC: 15 AUG 2026 00:43:25. Координаты: 50.2538, 156.9722. Расстояние от ПК: 332. Глубина (КМ): 63.8. Магнитуда (Ml): 6.2», — сообщили учёные.

Очаг залегал на глубине 63,8 километра. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 332 километра.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Азербайджана
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Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо с населением около 188 тыс. человек. Очаг находился на глубине 35 километров. При землетрясении повреждены дома и школы, погибли два человека

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Антон Голыбин
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