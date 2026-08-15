У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки 15 августа. Его зарегистрировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок зафиксировали в 00:43:25 по всемирному координированному времени. Координаты сейсмического события составили 50.2538 градуса северной широты и 156.9722 градуса восточной долготы.
«Время UTC: 15 AUG 2026 00:43:25. Координаты: 50.2538, 156.9722. Расстояние от ПК: 332. Глубина (КМ): 63.8. Магнитуда (Ml): 6.2», — сообщили учёные.
Очаг залегал на глубине 63,8 километра. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 332 километра.
Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо с населением около 188 тыс. человек. Очаг находился на глубине 35 километров. При землетрясении повреждены дома и школы, погибли два человека
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