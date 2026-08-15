У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

Подземный толчок зафиксировали в 00:43:25 по всемирному координированному времени. Координаты сейсмического события составили 50.2538 градуса северной широты и 156.9722 градуса восточной долготы.

Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо с населением около 188 тыс. человек. Очаг находился на глубине 35 километров. При землетрясении повреждены дома и школы, погибли два человека