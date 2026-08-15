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14 августа, 22:53

Индонезию потрясло землетрясение магнитудой 7,6, объявлена угроза цунами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 273
Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 273

Ранее в Губинском районе на севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,9. По данным Бюро исследований землетрясений, очаг залегал на глубине 13 километров, а в эпицентре сила толчков достигала почти пяти баллов. В соседних районах землетрясение ощущалось с интенсивностью от трёх до четырёх баллов, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Виталий Приходько
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