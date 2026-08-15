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14 августа, 21:49

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Азербайджана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ecbphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ecbphotos

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Губинском районе на севере Азербайджана. Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Академии наук страны.

Очаг подземных толчков находился на глубине 13 километров. В эпицентре интенсивность землетрясения достигала почти пяти баллов.

В расположенных рядом районах сила толчков составляла от трёх до четырёх баллов, уточнили специалисты.

По данным МЧС Азербайджана, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Спасательные службы продолжают следить за ситуацией.

Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 273
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Ранее в Нарынской области Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки зафиксировали 12 августа в 13:14 по местному времени, эпицентр находился примерно в 110–117 километрах к юго-востоку от Бишкека. Колебания ощущались в столице Киргизии и Алматы.

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Виталий Приходько
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