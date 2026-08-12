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12 августа, 16:22

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collab Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collab Media

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Нарынской области Киргизии. Подземные толчки зафиксировали 12 августа около 13:14 по местному времени, сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук республики.

Эпицентр находился примерно в 117 километрах к юго-востоку от Бишкека. Толчки ощущались и в самой киргизской столице — их интенсивность там оценили примерно в 2,5–3 балла. Колебания почувствовали и за пределами страны. В частности, о толчках сообщили жители Алма-Аты, где их интенсивность составила около двух баллов.

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Напомним, что 10 августа на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Серьёзные разрушения зафиксированы в Кали, Перейре, Манисалесе и других городах. По обновлённым данным Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales), число погибших достигло 188 человек, а ранения получили 1 677 жителей. Власти Колумбии объявили режим стихийного бедствия национального масштаба. Актуальные данные о погибших, пропавших и повторных подземных толчках приводятся в главном материале Life.ru о землетрясении.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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