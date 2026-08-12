В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5

Эпицентр находился примерно в 117 километрах к юго-востоку от Бишкека. Толчки ощущались и в самой киргизской столице — их интенсивность там оценили примерно в 2,5–3 балла. Колебания почувствовали и за пределами страны. В частности, о толчках сообщили жители Алма-Аты, где их интенсивность составила около двух баллов.