В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5
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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Нарынской области Киргизии. Подземные толчки зафиксировали 12 августа около 13:14 по местному времени, сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук республики.
Эпицентр находился примерно в 117 километрах к юго-востоку от Бишкека. Толчки ощущались и в самой киргизской столице — их интенсивность там оценили примерно в 2,5–3 балла. Колебания почувствовали и за пределами страны. В частности, о толчках сообщили жители Алма-Аты, где их интенсивность составила около двух баллов.
Напомним, что 10 августа на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Серьёзные разрушения зафиксированы в Кали, Перейре, Манисалесе и других городах. По обновлённым данным Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales), число погибших достигло 188 человек, а ранения получили 1 677 жителей. Власти Колумбии объявили режим стихийного бедствия национального масштаба. Актуальные данные о погибших, пропавших и повторных подземных толчках приводятся в главном материале Life.ru о землетрясении.
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