При землетрясении в Индонезии повреждены дома и школы, погибли два человека

Землетрясение магнитудой 7,7 повредило жилые дома и общественные здания в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. О последствиях сообщил местный портал «Джакарта Глоуб».

Землетрясение повредило дома и школы в Индонезии. Видео © X / Ticavisión

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземный толчок в 00:58 мск. Его очаг находился рядом с островом Флорес.

«Рано утром в субботу в провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло землетрясение магнитудой 7,7, повредившее жилые дома и общественные объекты в нескольких районах», — говорится в сообщении.

Толчки нарушили целостность зданий школ, медицинских организаций и государственных учреждений. Позднее специалисты зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 6,2. Его очаг располагался в 102 километрах от города Лабуан-Баджо.

Два человека погибли из-за сильного землетрясения в Индонезии, сообщила газета The Straits Times.

Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков находился в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами.