Мощные толчки и угроза цунами: Землетрясение в Индонезии унесло жизни 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на спасателей.

Ранее поступала информация о пяти жертвах. Таким образом, число погибших продолжило расти по мере поступления новых данных. Магнитуда подземных толчков составила 7,7. Вслед за первым ударом были зафиксированы сильные афтершоки.

Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома из-за угрозы цунами. Людей призвали держаться как минимум в двух километрах от береговой линии. По данным Jakarta Globe, стихия повредила правительственные и жилые здания. Разрушения также зафиксированы в школах, медицинских и религиозных учреждениях.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате этого же землетрясения на острове Флорес были повреждены дома, школы, медицинские организации и госучреждения. На тот момент было известно о двух погибших, а после основного удара специалисты зафиксировали повторный толчок магнитудой 6,2.