Количество жертв землетрясения в Колумбии увеличилось до 329

Количество жертв мощного землетрясения, произошедшего на западе Колумбии 10 августа, продолжает расти. По последним данным службы управления рисками стихийных бедствий, число погибших достигло 329 человек.

Ещё 247 жителей числятся пропавшими без вести, а 4600 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасены 364 человека и более 1,2 тысячи животных.

Землетрясение магнитудой 7,4, эпицентр которого находился вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко, затронуло 15 департаментов страны. По оценкам властей, стихия полностью разрушила более 31 тысячи домов, а ещё 171 273 здания получили повреждения. Ранее сообщалось о 319 погибших, однако данные продолжают уточняться по мере разбора завалов.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии. Подземные толчки зафиксировали 21 августа в 20:41 мск. Очаг находился на глубине около 10 километров. Эпицентр располагался примерно в 195 километрах к юго-западу от города Лабуан и в 232 километрах от Рангкасбитунга.