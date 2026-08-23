Первая группа застрявших у Толбачика туристов вылетает с точки «Мёртвый лес»
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На Камчатке стартовала операция по эвакуации туристов, которые оказались отрезанными от внешнего мира в природном парке «Вулканы Камчатки». Как сообщила пресс-служба краевого правительства, первая группа уже вылетает с площадки «Мёртвый лес».
«Первая группа туристов вылетает с точки «Мёртвый лес». К посадке в вертолёт готовится вторая группа туристов», — сказано в сообщении, опубликованном в MAX.
Общее количество людей, заблокированных на туристическом маршруте вулкана Толбачик, составило 149 человек. Из них вертолётами будут эвакуированы 117 туристов. Остальные 32 человека — это водители, которые остаются на месте вместе с техникой. Причиной блокировки стали глубокие промоины на участке автодороги «Мильково — Ключи — Усть-Камчатск», сделавшие проезд невозможным. В настоящее время движение в районе вулкана Толбачик полностью перекрыто. После вывоза с места ЧП туристов доставят автобусами до трассы, а затем направят в Петропавловск-Камчатский и Елизово.
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