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23 августа, 03:56

Первая группа застрявших у Толбачика туристов вылетает с точки «Мёртвый лес»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studio-icetray

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studio-icetray

На Камчатке стартовала операция по эвакуации туристов, которые оказались отрезанными от внешнего мира в природном парке «Вулканы Камчатки». Как сообщила пресс-служба краевого правительства, первая группа уже вылетает с площадки «Мёртвый лес».

«Первая группа туристов вылетает с точки «Мёртвый лес». К посадке в вертолёт готовится вторая группа туристов», — сказано в сообщении, опубликованном в MAX.

Эвакуацию туристов, застрявших в парке «Вулканы Камчатки», отложили до утра
Эвакуацию туристов, застрявших в парке «Вулканы Камчатки», отложили до утра

Общее количество людей, заблокированных на туристическом маршруте вулкана Толбачик, составило 149 человек. Из них вертолётами будут эвакуированы 117 туристов. Остальные 32 человека — это водители, которые остаются на месте вместе с техникой. Причиной блокировки стали глубокие промоины на участке автодороги «Мильково — Ключи — Усть-Камчатск», сделавшие проезд невозможным. В настоящее время движение в районе вулкана Толбачик полностью перекрыто. После вывоза с места ЧП туристов доставят автобусами до трассы, а затем направят в Петропавловск-Камчатский и Елизово.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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