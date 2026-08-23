Туристка из Москвы пострадала во время восхождения на гору в ущелье Адыл-Су

В горах Кабардино-Балкарии двое туристов запросили помощь спасателей. Одна из учасниц похода из Москвы получила травму и не может самостоятельно передвигаться. На вызов уже выдвинулась группа специалистов МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 08:40 23.08.2026 г. поступило сообщение о том, что в ущелье Адыл-Су группа туристов в составе 2 человек попросила о помощи. Одна из участниц упала и получила травму бедра. Маршрут группы не зарегистрирован», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжают эвакуировать туристов, которые застряли у вулкана Толбачик из-за размытой дороги. Большую часть — 99 человек — уже вывезли, остались только 18 человек — они ждут седьмой вертолёт.