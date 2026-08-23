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23 августа, 07:50

Последняя группа из 18 туристов ждёт вертолёт в ловушке у вулкана Толбачик

Обложка © VK / Правительство Камчатского края

Обложка © VK / Правительство Камчатского края

На Камчатке продолжают эвакуировать туристов, которые застряли у вулкана Толбачик из-за размытой дороги. Большую часть — 99 человек — уже вывезли, остались только 18 человек — они ждут седьмой вертолёт. Об этом сообщили в правительстве края.

Всего с площадки «Мёртвый лес» уже сделали шесть вертолётных рейсов до посёлка Эссо. Сейчас на месте ждут последний борт.

«Последних туристов забирают с [площадки] «Мёртвый лес» на туристическом маршруте на вулкан Толбачик. Всего сделано шесть вертолётных рейсов до дорожной развилки на Эссо. 18 туристов ждут седьмой борт», — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 августа туристы не смогли уехать из-за того, что дорогу размыло ливнями — образовались глубокие промоины, и проехать стало невозможно. Всего там застряли 149 человек. Вертолётами эвакуируют 117 туристов. Остальные 32 — это водители, они остались с машинами и ждут, пока дорогу восстановят.

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Наталья Афонина
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