Последняя группа из 18 туристов ждёт вертолёт в ловушке у вулкана Толбачик

На Камчатке продолжают эвакуировать туристов, которые застряли у вулкана Толбачик из-за размытой дороги. Большую часть — 99 человек — уже вывезли, остались только 18 человек — они ждут седьмой вертолёт. Об этом сообщили в правительстве края.

Всего с площадки «Мёртвый лес» уже сделали шесть вертолётных рейсов до посёлка Эссо. Сейчас на месте ждут последний борт.

«Последних туристов забирают с [площадки] «Мёртвый лес» на туристическом маршруте на вулкан Толбачик. Всего сделано шесть вертолётных рейсов до дорожной развилки на Эссо. 18 туристов ждут седьмой борт», — говорится в сообщении.