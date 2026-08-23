Появились кадры спасения туристов из ловушки у вулкана Плоский Толбачик

Появились кадры спасательной операции на Камчатке, где из природного парка «Вулканы Камчатки» эвакуируют туристов. На видео видно, как спасатели работают на местности, помогая людям покинуть опасную зону.

Появились кадры спасения туристов на Камчатке. Видео © MAX / Камчатский край | Правительство

«Специалисты сработали оперативно и профессионально», — говорится в сообщении.

Операция проходит успешно благодаря слаженной работе спасателей КГКУ «ЦОД» и членов краевого штаба, который возглавляет зампред правительства Дмитрий Щипицын . В настоящее время люди находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что вопрос об эвакуации туристов, оказавшихся отрезанными от дороги из-за дождевого паводка в районе вулкана Толбачик, прорабатывался спасателями и властями региона. Для разведки в разных направлениях выдвинулись две наземные группы спасателей. Туристы были обеспечены продуктами питания, угрозы их жизни и здоровью не было .