Туриста с травмой плеча эвакуировали из ущелья Ирик-Чат в КБР

Туристическая группа из Саратовской области запросила помощь в ущелье Ирик-Чат после того, как один из её участников получил травму. Мужчину пришлось эвакуировать с высоты 2800 метров. Об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии.

Мужчину эвакуировали с травмой плеча. Видео © «Макс» / МЧС Кабардино-Балкарии

Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером 22 августа в 19:30. К месту нахождения группы в Эльбрусском районе направились трое сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Пострадавшего обнаружили и вывезли из горной местности в Терскол. Там мужчину с травмой плеча передали бригаде скорой помощи.

Операция завершилась к 23:00. Остальные туристы из зарегистрированной группы остались в ущелье. Всего к проведению поисково-спасательных работ привлекались три сотрудника МЧС и одна единица техники.

Ранее стало известно, что туристов, застрявших в парке «Вулканы Камчатки», вывезут в воскресенье утром. Из-за сильных дождей разлились река Студеная и ручей Сухой, что привело к затоплению дороги у вулкана Толбачик. Путь для транспорта оказался отрезан, однако власти подтвердили, что все путешественники в безопасности и выходят на связь.