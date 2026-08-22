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22 августа, 20:13

Подросток утонул в водоёме на месте нефункционирующего карьера в Дагестане

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Подросток утонул в водоёме, который образовался на месте нефункционирующего карьера в селе Янгикент Кайтагского района Дагестана. Об этом сообщает региональное управление прокуратуры.

«Предварительно, 22 августа 2026 года в селе Янгикент Кайтагского района Республики Дагестан несовершеннолетний, 2010 года рождения, утонул в водоёме», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели извлекли тело юноши из воды и передали его бригаде скорой помощи.

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Ранее девочка 2014 года рождения утонула в Каспийском море возле села Крайновка Кизлярского района Дагестана. Происшествие случилось 20 августа. Прокуратура Кизляра проверяет соблюдение требований безопасности на воде и законодательства о защите несовершеннолетних. Ведомство также контролирует ход процессуальной проверки.

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Антон Голыбин
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