Подросток утонул в водоёме на месте нефункционирующего карьера в Дагестане

Подросток утонул в водоёме, который образовался на месте нефункционирующего карьера в селе Янгикент Кайтагского района Дагестана. Об этом сообщает региональное управление прокуратуры.

«Предварительно, 22 августа 2026 года в селе Янгикент Кайтагского района Республики Дагестан несовершеннолетний, 2010 года рождения, утонул в водоёме», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели извлекли тело юноши из воды и передали его бригаде скорой помощи.

Ранее девочка 2014 года рождения утонула в Каспийском море возле села Крайновка Кизлярского района Дагестана. Происшествие случилось 20 августа. Прокуратура Кизляра проверяет соблюдение требований безопасности на воде и законодательства о защите несовершеннолетних. Ведомство также контролирует ход процессуальной проверки.