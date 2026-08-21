13-летняя девочка утонула в Каспийском море в Дагестане

Девочка 2014 года рождения утонула в Каспийском море 20 августа у села Крайновка в Кизлярском районе Дагестана, сообщила прокуратура Кизляра.

В ходе проводимых надзорных проверок будут выявлены все обстоятельства происшествия, а также дана правовая оценка тому, как соблюдались требования законодательства, касающегося несовершеннолетних и безопасности людей на водных объектах.

«Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении.

Ранее на Сахалине погиб десятилетний мальчик, который без взрослых отправился кататься на минитракторе. Тело ребёнка нашли в реке Алат рядом с перевёрнутой техникой. Следствие считает, что мальчик остался без присмотра, взял минитрактор и самостоятельно уехал в лес. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Им предстоит установить обстоятельства происшествия и лиц, отвечавших за безопасность ребёнка.