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20 августа, 22:25

13-летняя девочка утонула в Каспийском море в Дагестане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abdul Razak Latif

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abdul Razak Latif

Девочка 2014 года рождения утонула в Каспийском море 20 августа у села Крайновка в Кизлярском районе Дагестана, сообщила прокуратура Кизляра.

В ходе проводимых надзорных проверок будут выявлены все обстоятельства происшествия, а также дана правовая оценка тому, как соблюдались требования законодательства, касающегося несовершеннолетних и безопасности людей на водных объектах.

«Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении.

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Ранее на Сахалине погиб десятилетний мальчик, который без взрослых отправился кататься на минитракторе. Тело ребёнка нашли в реке Алат рядом с перевёрнутой техникой. Следствие считает, что мальчик остался без присмотра, взял минитрактор и самостоятельно уехал в лес. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Им предстоит установить обстоятельства происшествия и лиц, отвечавших за безопасность ребёнка.

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Антон Голыбин
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