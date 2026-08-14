На Сахалине мальчик решил покататься на минитракторе и утонул в реке

На Сахалине погиб 10-летний мальчик, который, по предварительным данным, без взрослых отправился кататься на минитракторе по лесной местности. Его тело обнаружили в реке Алат рядом с перевёрнутой техникой, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 13 августа. Следствие считает, что ребёнок остался без присмотра взрослых, взял минитрактор и самостоятельно уехал в лес. Позднее транспорт нашли перевёрнутым в реке. Тело мальчика находилось в воде неподалёку.

«По предварительным данным, 13 августа 2026 года мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взял минитрактор и отправился на нём кататься по лесной местности», – сообщили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели ребёнка.

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