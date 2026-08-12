«Там всё сурово»: Эвакуация тела альпинистки Наговициной может затянуться на целый год
Альпинист Киселёв: Эвакуировать тело Наговициной можно будет только в 2027 году
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Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы остаётся крайне опасной операцией из-за высоты, сложного рельефа и суровой погоды. Даже хорошо подготовленная группа на таком маршруте сама постоянно рискует жизнью, рассказал преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв.
«Снег, лёд, камень. Там всё сурово», — подчеркнул собеседник RT.
Ситуацию осложняет и то, что к месту, где осталась россиянка, нельзя добраться на обычной технике. Спуск пришлось бы проводить силами самих альпинистов, причём на высоте больше семи тысяч метров, где любые спасательные работы требуют серьёзной подготовки и подходящего погодного окна, отметил эксперт.
История Натальи Наговициной началась 12 августа 2025 года, когда она сломала ногу при спуске с пика Победы и осталась на высоте около 7200 метров. Спасательную операцию осложнили экстремальная погода и жёсткая посадка вертолёта, а к лету 2026 года специалисты пришли к выводу, что эвакуировать тело с такой высоты воздушным транспортом невозможно.
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