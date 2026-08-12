«Там всё сурово»: Эвакуация тела альпинистки Наговициной может затянуться на целый год

Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы остаётся крайне опасной операцией из-за высоты, сложного рельефа и суровой погоды. Даже хорошо подготовленная группа на таком маршруте сама постоянно рискует жизнью, рассказал преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв.

Ситуацию осложняет и то, что к месту, где осталась россиянка, нельзя добраться на обычной технике. Спуск пришлось бы проводить силами самих альпинистов, причём на высоте больше семи тысяч метров, где любые спасательные работы требуют серьёзной подготовки и подходящего погодного окна, отметил эксперт.