В Калужской области нашли мумию мужчины в ручье
В Обнинске Калужской области обнаружили мумифицированное тело мужчины
Обложка © MAX / Прокуратура Калужской области
Мумифицированное тело обнаружили в ручье Репинка в Обнинске Калужской области. По предварительным данным, погибший — мужчина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Останки нашли в районе Пионерского проезда. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и эксперты. Специалистам предстоит установить личность погибшего, давность и обстоятельства его смерти. Работу правоохранителей на месте обнаружения тела координирует Прокуратура Обнинска.
Ранее сообщалось, что в Азовском море были обнаружены тела двух несовершеннолетних, пропавших после похода на пляж в Геническе. Дети ушли купаться 9 августа и не вернулись домой, после чего их начали искать оперативные службы.
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