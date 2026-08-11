В Калужской области нашли мумию мужчины в ручье

Мумифицированное тело обнаружили в ручье Репинка в Обнинске Калужской области. По предварительным данным, погибший — мужчина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Останки нашли в районе Пионерского проезда. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и эксперты. Специалистам предстоит установить личность погибшего, давность и обстоятельства его смерти. Работу правоохранителей на месте обнаружения тела координирует Прокуратура Обнинска.

Ранее сообщалось, что в Азовском море были обнаружены тела двух несовершеннолетних, пропавших после похода на пляж в Геническе. Дети ушли купаться 9 августа и не вернулись домой, после чего их начали искать оперативные службы.