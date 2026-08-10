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10 августа, 13:00

Ушли купаться и не вернулись: В Азовском море нашли тела двух подростков из Геническа

В Азовском море нашли тела двух пропавших в Геническе подростков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glow.Silver

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glow.Silver

Тела двух несовершеннолетних, пропавших после похода на пляж в Геническе, обнаружили в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Дети ушли купаться 9 августа и не вернулись домой. Их начали искать оперативные службы.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагедии, произошедшей 9 августа 2026 года в городе Геническе. Двое несовершеннолетних ушли купаться на детский пляж Азовского моря и не вернулись», написал Сальдо.

По словам главы региона, поиски завершились трагически. Тела пропавших обнаружили 10 августа в акватории Азовского моря. Другие обстоятельства произошедшего пока не приводятся.

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Брат с сестрой начали тонуть на Балтийской косе, спасти удалось только девочку

Похожая трагедия произошла 8 августа в Чите. Двое подростков 15 и 16 лет начали тонуть в Ингоде: один из мальчиков попытался спасти товарища, но выбраться из воды не удалось обоим.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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