Ушли купаться и не вернулись: В Азовском море нашли тела двух подростков из Геническа

Тела двух несовершеннолетних, пропавших после похода на пляж в Геническе, обнаружили в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Дети ушли купаться 9 августа и не вернулись домой. Их начали искать оперативные службы.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагедии, произошедшей 9 августа 2026 года в городе Геническе. Двое несовершеннолетних ушли купаться на детский пляж Азовского моря и не вернулись», — написал Сальдо.

По словам главы региона, поиски завершились трагически. Тела пропавших обнаружили 10 августа в акватории Азовского моря. Другие обстоятельства произошедшего пока не приводятся.

Похожая трагедия произошла 8 августа в Чите. Двое подростков 15 и 16 лет начали тонуть в Ингоде: один из мальчиков попытался спасти товарища, но выбраться из воды не удалось обоим.