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8 августа, 15:00

Подросток утонул, пытаясь спасти товарища на реке в Забайкалье

Двое подростков утонули в реке Ингоде в Забайкалье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Двое подростков 15 и 16 лет утонули в реке Ингоде в Чите. По данным ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, один из них пошёл ко дну во время купания, а второй попытался спасти товарища.

Трагедия произошла вечером 8 августа в районе этно-археопарка «Сухотино». Место, где купались несовершеннолетние, не оборудовано для отдыха у воды. Как сообщили в МЧС, попытка помочь другу закончилась гибелью обоих подростков. Сейчас специалисты ведут поиски погибших.

На месте работают спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники полиции, Следственного комитета и скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В центре Москвы медики реанимируют пару, утонувшую в Калитниковском пруду
В центре Москвы медики реанимируют пару, утонувшую в Калитниковском пруду

Ранее Life.ru сообщал о похожей трагедии в Подмосковье. Школьник погиб на глазах у друзей, когда поплыл за футбольным мячом. Примерно в пяти метрах от берега ребёнок ушёл под воду. Пруд не был оборудован для купания, также и дежурного поста спасателей там не было.

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Николь Вербер
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