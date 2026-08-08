В центре Москвы медики реанимируют пару, утонувшую в Калитниковском пруду

В центре Москвы в Калитниковском пруду утонули двое отдыхающих. 40-летнюю женщину успели вытащить из воды, сейчас спасатели борются за её жизнь. Мужчина погиб — его тело обнаружили и подняли на берег очевидцы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают спасатели и медики, пишет SHOT. По уточнённым данным, приехавшие спасатели смогли реанимировать мужчину — сейчас они также борются за его жизнь.

Ранее в Красноярском крае пропали трое человек — мужчина, женщина и восьмилетний мальчик, отправившиеся на сплав по реке Кан 5 августа. С тех пор их судьба остаётся неизвестной. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», поиски ведут сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного подразделения.