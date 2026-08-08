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8 августа, 07:14

В Красноярском крае семья с 8-летним ребёнком пропала во время сплава

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sinulingga31

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sinulingga31

В Красноярском крае трое пропали во время сплава на лодке по реке Кан. Мужчина, женщина и восьмилетний мальчик отправились в путь 5 августа. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель» в своём канале в «Макс».

По данным ведомства, спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения выехали на поиски по заявке полиции. Пропавшие являются семьёй, уточнили в краевом управлении МВД.

Река Кан — правый приток Енисея. В верхнем течении она отличается быстрым течением, что усложняет поиски. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Александра Мышляева
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