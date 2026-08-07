Трое туристов из России и Казахстана едва не погибли во Вьетнаме. Мужчины зашли в воду, но сильные волны унесли их в открытое море. Двое смогли добраться до берега, однако прибой раз за разом бил их о скалы. Третий оставался в воде, пишет Mash.

Трое туристов из России и Казахстана едва не утонули во Вьетнаме из-за шторма. Фото © Mash

Спасатели пограничного поста и полицейские получили сигнал и оперативно прибыли на место. Им удалось вытащить всех пострадавших. Туристы получили травмы средней и лёгкой степени тяжести из-за ударов о камни.

Трое туристов из России и Казахстана едва не утонули во Вьетнаме из-за шторма. Фото © Mash

Инцидент произошёл в провинции Кханьхоа. Ранее там действовало предупреждение о сильном ветре и штормовых волнах высотой до трёх метров.

Ранее на озере Тундра под Норильском утонул 16-летний парень. По информации полиции, компания подростков проводила время на берегу. Один из парней вместе с приятельницей затеял спор — кто быстрее преодолеет вплавь участок озера. В ходе заплыва юноша ушёл под воду и на поверхность уже не поднялся.