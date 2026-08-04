Поехали отдыхать к Вятке и не вернулись: супругов нашли в затонувшей машине

Пропавших в Кировской области супругов обнаружили погибшими в автомобиле, затонувшем в реке Вятке. Машину с телами 47-летнего мужчины и его 46-летней жены подняли из воды, сообщили в региональном управлении МВД.

Семейная пара из Кирово-Чепецка перестала выходить на связь после поездки на природу. Днём 3 августа в полицию обратился сын супругов: родители уехали отдыхать двумя днями ранее, но домой так и не вернулись.

К поискам подключились полицейские, волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители. Правоохранители восстановили маршрут машины и выяснили, что супруги направлялись к берегу Вятки неподалёку от посёлка Боровица.

Автомобиль заметили двое мужчин, которые обследовали реку на лодке. После этого транспортное средство извлекли из воды, внутри находились пропавшие мужчина и женщина.

По предварительной версии полиции, супруги могли уснуть в салоне во время отдыха. Предполагается, что автомобиль скатился с берега и оказался в реке. Точные обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

С начала лета на водоёмах Кировской области произошло 15 происшествий, в которых погибли 14 человек, в том числе двое детей. Чаще всего трагедии происходили во время купания в необорудованных местах и на рыбалке.

Ранее сообщалось, что в России за последний месяц на пляжах утонуло около 10 автомобилей. Таким образом, число «утопленниц» резко выросло. Основная причина кроется в том, что владельцам лень долго идти от машины до пляжа — они паркуются прямо у воды в разгар сезона.