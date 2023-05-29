Двое жителей Кузбасса утонули вместе с машиной во время распития алкоголя

В Юргинском районе Кемеровской области автомобиль вместе с водителем и пассажиром скатился в реку Томь и утонул, спастись никто не успел. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"По версии следствия, 38-летний местный житель в компании 20-летнего знакомого приехал на берег реки на личном автомобиле. Мужчины стали употреблять спиртное. Транспортное средство располагалось на спуске с берега двигателем в сторону водоёма", — пояснили в ведомстве.

Внезапно машина покатилась с берега и полностью ушла под воду. Местный житель стал свидетелем трагедии и тут же вызвал полицию. Водолазы обнаружили автомобиль на глубине три метра, в салоне они увидели тела двух мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Точную причину смерти установит экспертиза.