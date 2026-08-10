На участке депутата в Крыму найдено тело пропавшей 12-летней девочки

В Крыму задержали 64-летнего депутата Валентина Б. после обнаружения тела 12-летней школьницы на заднем дворе его дома в селе Чайкино. Причиной смерти стала асфиксия. Об этом стало известно SHOT.

В Крыму депутата задержали после того, как он закопал тело 12-летней девочки. Фото © Telegram / SHOT

Девочка отправилась кататься на велосипеде 7 августа, однако домой так и не вернулась. После этого родители обратились в полицию. Тело ребёнка обнаружили на участке, принадлежащем 64-летнему Валентину Б. Мужчина рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, днём школьница подошла к нему и попросила приобрести газовый баллончик. Получив его, девочка якобы начала вдыхать пары, после чего потеряла сознание. Мужчина утверждает, что занёс ребёнка в дом и попытался привести её в чувство. Однако, по его словам, школьница уже не дышала.

После этого, как заявляет задержанный, он вынес тело из дома, самостоятельно выкопал яму на участке и спрятал там погибшую. Экспертиза установила асфиксию в качестве причины смерти. При этом признаков насильственной гибели на теле ребёнка не обнаружили.

В отношении Валентина Б. возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Мужчину задержали. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. По данным SHOT, депутат работает директором «Чайкинского дома культуры» и живёт неподалёку от семьи погибшей девочки.

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