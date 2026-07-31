В Петербурге глава фирмы закопал в лесу тело рабочего, чтобы скрыть гибель

Руководителя строительной компании задержали в Санкт-Петербурге после гибели рабочего на стройке. По версии следствия, вместо сообщения о происшествии он вывез тело погибшего в лесополосу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Следователи установили, что 28 июля 2026 года прохожий нашёл тело мужчины в лесополосе рядом с рекой Сестрой в Курортном районе. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. После этого Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело и начал расследование.

«В настоящее время мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК.

По предварительным данным, погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он сорвался с высоты пятого этажа. Полученные травмы оказались смертельными. Следствие считает, что руководитель компании решил скрыть произошедшее. Он погрузил тело погибшего в автомобиль, после чего вывез его в лесополосу.

Строительные работы проходили по адресу Малый проспект Петроградской стороны, дом 42. По информации из открытых источников, заказчиком строительства на этом объекте выступает компания «Стройпроект».

Ещё один смертельный несчастный случай на стройке ранее произошёл в Приморском крае. На площадке Партизанской ГРЭС погиб сотрудник подрядной организации. По предварительным данным, 30 июля во время высотных работ мужчина сорвался вниз и получил смертельные травмы.