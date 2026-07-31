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Регион
30 июля, 21:44

В Петербурге глава фирмы закопал в лесу тело рабочего, чтобы скрыть гибель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Руководителя строительной компании задержали в Санкт-Петербурге после гибели рабочего на стройке. По версии следствия, вместо сообщения о происшествии он вывез тело погибшего в лесополосу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Следователи установили, что 28 июля 2026 года прохожий нашёл тело мужчины в лесополосе рядом с рекой Сестрой в Курортном районе. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. После этого Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело и начал расследование.

«В настоящее время мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику»,сообщили в пресс-службе ГСУ СК.

По предварительным данным, погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он сорвался с высоты пятого этажа. Полученные травмы оказались смертельными. Следствие считает, что руководитель компании решил скрыть произошедшее. Он погрузил тело погибшего в автомобиль, после чего вывез его в лесополосу.

Строительные работы проходили по адресу Малый проспект Петроградской стороны, дом 42. По информации из открытых источников, заказчиком строительства на этом объекте выступает компания «Стройпроект».

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Ещё один смертельный несчастный случай на стройке ранее произошёл в Приморском крае. На площадке Партизанской ГРЭС погиб сотрудник подрядной организации. По предварительным данным, 30 июля во время высотных работ мужчина сорвался вниз и получил смертельные травмы.

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Лия Мурадьян
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