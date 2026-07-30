Рабочий сорвался с высоты и погиб на стройплощадке Партизанской ГРЭС в Приморье

В Приморском крае на строительной площадке Партизанской ГРЭС произошёл несчастный случай, в результате которого погиб работник подрядной организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Рабочий сорвался с высоты и погиб на стройплощадке в Приморье. Видео © Telegram / Прокуратура Приморья

Трагедия случилась 30 июляво время высотных работ — мужчина сорвался с высоты и разбился насмерть. На место происшествия выехал прокурор города Партизанска Павел Каплиев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Ход и результаты доследственной проверки, а также расследования, проводимого Государственной инспекцией труда, поставлены на контроль прокуратуры», — говорится в сообщении.