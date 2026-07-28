Президент «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился насмерть на гидроцикле

Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер погиб при аварии на гидроцикле. Инцидент произошёл ночью у мыса Бурного во Владивостоке, сообщает телеграм-канал Amur Mash. Приморское спортивное общество «Динамо» подтвердило факт смерти Сандлера и не раскрыло её обстоятельства.

По данным Amur Mash, Сандлер на скорости врезался на гидроцикле в дамбу. От полученных травм он скончался на месте. В ПСО «Динамо» сообщили, что Сандлер руководил обществом, а также занимал посты президента и главного тренера клуба.

«Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край», — говорится в сообщении.

В прошлом году Life.ru писал, что Эдуард Сандлер избил в общественной бане 19-летнего футболиста «Пари Нижний Новгород» Антона Мухина. Спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму и обратился в полицию. Позднее генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что состояние Мухина улучшалось, а врачи наблюдали положительную динамику. До аренды футболист провёл за нижегородскую команду десять матчей в чемпионате и шесть встреч в Кубке России. За «Динамо-Владивосток» он сыграл шесть матчей.