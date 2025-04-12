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12 апреля, 12:31

В «Пари НН» рассказали о состоянии избитого в бане 19-летнего футболиста Мухина

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: Избитый футболист Мухин идёт на поправку

Футболист Антон Мухин. Обложка © ФК «Пари НН»

Футболист Антон Мухин. Обложка © ФК «Пари НН»

Футболист команды «Пари Нижний Новгород» Антон Мухин, который попал в больницу после избиения, начинает идти на поправку. Врачи наблюдают у спортсмена положительную динамику восстановления, заявил РИА «Новости» генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Мы следим за ситуацией. Я нахожусь на контакте с Антоном и общался с руководством клуба. Он проходит необходимые медицинские процедуры, и мы ждём, когда он полностью восстановится. Для нас сейчас это приоритетная задача», — сказал он.

По словам генерального директора, уже через неделю-полторы у футболиста всё будет хорошо. Напомним, что Мухина в общественной бане избил управляющий «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер. Спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму и написал заявление на обидчика.

В составе «Пари НН» в текущем сезоне Мухин провел десять матчей в чемпионате и шесть — в Кубке России. После этого он был отдан в аренду в «Динамо-Владивосток», где сыграл за команду шесть встреч.

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