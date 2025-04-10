Вопил по-русски: Во Вьетнаме россиянке сломали руку в трёх местах за приколы с подружкой

Россиянку зверски избили в городе Нячанге во Вьетнаме из-за шуток с подругой. Как сообщает SHOT, 8 апреля Лада прогуливалась с приятельницей по городу, они громко смеялись, обсуждали насущные темы и в шутку начали драться, когда вдруг к ним подошёл русскоговорящий мужчина.

Лада продолжает восстанавливаться в больнице. Видео © SHOT

Прохожему не понравилось, как девушки общаются, и в итоге он набросился на Ладу с кулаками. Неизвестный повалил пострадавшую на землю и добивал ногами. Пока та кричала, что девушек бить нельзя, мужчина продолжал её колотить со словами «Какая же ты девушка».

Результат оказался чудовищным: сломанная в трёх местах рука и огромная гематома, из-за которой девушка не может спать и лежать на спине. также у россиянки много ссадин и ушибов по всему телу. Нападавший после избиения скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

У россиянки перелом руки в трёх местах. Фото © SHOT

После жестокого нападения Ладу экстренно доставили в местную больницу, где врачи выявили целый ряд серьёзных травм. Туристке срочно провели операцию, стоимость которой превысила 100 тысяч рублей. Сейчас она находится в больнице и ежедневно вынуждена платить по семь тысяч рублей за обезболивающие препараты, чтобы хоть как-то справиться с болью. Из-за обширной гематомы Лада не может даже лежать на спине, что делает её состояние ещё более мучительным.