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9 апреля, 15:58

Никогда такого не было, и вот опять: Россиянка чуть не погибла на Бали в погоне за красивым селфи

Россиянка чуть не погибла на Бали, упав на кораллы при попытке сделать селфи

На балийском пляже Биас Тугел 27-летняя российская туристка получила тяжёлые травмы. Трагедией едва не обернулась попытка девушки сделать красивое селфи на фоне живописных видов. Об этом сообщает The Bali Sun.

Девушку увезли в больницу. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mibextid

Волна сбила девушку с ног, она упала прямо на коралловый риф. С серьёзными повреждениями головы и ног её экстренно госпитализировали в местное медучреждение.

В настоящее время пострадавшая проходит лечение в крупной клинике, куда была переведена после оказания первой помощи в местной больнице.

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Обложка ©

Life.ru/Шедеврум

Ольга Сливченко
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