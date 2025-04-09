Никогда такого не было, и вот опять: Россиянка чуть не погибла на Бали в погоне за красивым селфи

На балийском пляже Биас Тугел 27-летняя российская туристка получила тяжёлые травмы. Трагедией едва не обернулась попытка девушки сделать красивое селфи на фоне живописных видов. Об этом сообщает The Bali Sun.

Девушку увезли в больницу. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mibextid

Волна сбила девушку с ног, она упала прямо на коралловый риф. С серьёзными повреждениями головы и ног её экстренно госпитализировали в местное медучреждение.

В настоящее время пострадавшая проходит лечение в крупной клинике, куда была переведена после оказания первой помощи в местной больнице.