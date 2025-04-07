Омич до смерти избил четырёхлетнего сына сожительницы, пока та рожала

Житель Москаленского района Омской области до смерти избил четырёхлетнего пасынка. 33-летний мужчина нанёс сыну сожительницы множественные удары ногами и руками, от которых ребёнок скончался. Изувера задержали, он признался в содеянном, сообщили в СК РФ по региону.

Трагедия произошла 5 апреля. Незадолго до этого отчим издевался над мальчиком и двумя его малолетними сёстрами. Преступник остался наедине с детьми, так как его сожительница была госпитализирована в родильный дом города Омска. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве малолетнего, истязании и халатности.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса он признал вину, пояснив, что телесные повреждения детям причинял с целью воспитания», — говорится в сообщении.