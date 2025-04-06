50-летний мужчина из Москвы задержан по подозрению в убийстве двухлетнего внука

Вечером 5 апреля 2025 года в одной из квартир на улице Твардовского в Москве было обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. По данным СК, смертельные травмы ребёнку нанёс его 50-летний дед.

Хорошевский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Северо-Западному административному округу Москвы возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), части 2, пункту «в» — убийство малолетнего. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрос свидетелей и другие необходимые следственные действия.

В столичной прокуратуре уточнили, что мужчина в этот момент был пьян. Он задержан.