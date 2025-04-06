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5 апреля, 21:12

50-летний мужчина из Москвы задержан по подозрению в убийстве двухлетнего внука

Квартира в Москве, где обнаружили тело мальчика. Обложка © Telegram / Столичный СК

Квартира в Москве, где обнаружили тело мальчика. Обложка © Telegram / Столичный СК

Вечером 5 апреля 2025 года в одной из квартир на улице Твардовского в Москве было обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. По данным СК, смертельные травмы ребёнку нанёс его 50-летний дед.

Хорошевский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Северо-Западному административному округу Москвы возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), части 2, пункту «в» — убийство малолетнего. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрос свидетелей и другие необходимые следственные действия.

В столичной прокуратуре уточнили, что мужчина в этот момент был пьян. Он задержан.

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Ранее в Казани женщина убила своего пятилетнего сына ножницами. Тело мальчика обнаружили утром 4 апреля в одном из жилых домов на улице Юлиуса Фучика. Обстоятельства преступления пока уточняются, однако известно, что 27-летняя мать была в неадекватном состоянии.

Артём Гапоненко
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