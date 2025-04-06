Трое взрослых и ребёнок пропали в Коми, отправившись на рыбалку

Трое взрослых и один ребёнок накануне ушли на рыбалку на озеро Екишавад в Усть-Куломском районе в Коми и пропали без вести. В настоящее время проверяется версия, что люди могли утонуть, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«В назначенные время и место не вышли четверо местных жителей, в том числе мальчик 2013 года рождения, которые отправились на рыбалку на озеро Ёкишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Начались поиски силами местных жителей и спасателей. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи», — указано в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что спасатели одновременно проверяют лесные избушки, в которых пропавшие могли остановиться. Также в поисковой деятельности задействованы водолазы. Следствие организовало процессуальную проверку.