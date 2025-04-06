Трое взрослых и ребёнок пропали в Коми, отправившись на рыбалку
СК: Трое взрослых и ребёнок пропали без вести на озере в Коми
Озеро, в районе которого пропали взрослые и ребёнок. Обложка © Telegram / Следком11
Трое взрослых и один ребёнок накануне ушли на рыбалку на озеро Екишавад в Усть-Куломском районе в Коми и пропали без вести. В настоящее время проверяется версия, что люди могли утонуть, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«В назначенные время и место не вышли четверо местных жителей, в том числе мальчик 2013 года рождения, которые отправились на рыбалку на озеро Ёкишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Начались поиски силами местных жителей и спасателей. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи», — указано в сообщении СК.
В ведомстве отметили, что спасатели одновременно проверяют лесные избушки, в которых пропавшие могли остановиться. Также в поисковой деятельности задействованы водолазы. Следствие организовало процессуальную проверку.
А ранее Life.ru писал, что в Свердловской области организованы поиски женщины, которая пропала у озера Балтым. На камерах наблюдения обнаружили, как она неспешно прошла вдоль местного стадиона, но затем след пропал.