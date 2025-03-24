Появилось последнее видео с бесследно пропавшей на Урале блондинки с голубыми глазами

В селе Балтым Свердловской области ведутся поиски 35-летней Евгении, которая вышла из дома 23 марта и бесследно исчезла. О поисковой операции рассказывается на странице группы «ЛизаАлерт». Как утверждается, пропавшая – блондинка с голубыми глазами.

По словам волонтёров, женщина попала на камеры наблюдения: она неспешно прошла вдоль местного стадиона. В тот момент рядом с ней никого не было, а её состояние визуально не казалось нервозным. Недалеко от этого места находится озеро. Волонтёры переживают, что лёд там начал подтаивать, однако поиски на водоёме результата ещё не дали. Также осмотрены ближайшие населённые пункты, заброшенные дома, местные леса, опрошены знакомые пропавшей. Следов женщины до сих порт не найдено.