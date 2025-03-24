Появилось последнее видео с бесследно пропавшей на Урале блондинки с голубыми глазами
В Свердловской области уже сутки ищут женщину, которая пропала у озера Балтым
Евгения Кичигина. Фото © VK / lizaalertekb
В селе Балтым Свердловской области ведутся поиски 35-летней Евгении, которая вышла из дома 23 марта и бесследно исчезла. О поисковой операции рассказывается на странице группы «ЛизаАлерт». Как утверждается, пропавшая – блондинка с голубыми глазами.
На Урале пропала женщина. Фото © VK / lizaalertekb
«Пропала Кичигина Евгения Геннадьевна, 35 лет (1989 г.р.). Село Балтым, г.о. Верхняя Пышма, Свердловская область. 23 марта 2025 вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — сказано в тексте.
На Урале пропала женщина. Видео © VK / lizaalertekb
По словам волонтёров, женщина попала на камеры наблюдения: она неспешно прошла вдоль местного стадиона. В тот момент рядом с ней никого не было, а её состояние визуально не казалось нервозным. Недалеко от этого места находится озеро. Волонтёры переживают, что лёд там начал подтаивать, однако поиски на водоёме результата ещё не дали. Также осмотрены ближайшие населённые пункты, заброшенные дома, местные леса, опрошены знакомые пропавшей. Следов женщины до сих порт не найдено.
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