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22 марта, 12:45

Найден россиянин, пропавший при подъёме на вулкан на Филиппинах

На Филиппинах полиция разыскала российского гражданина Антона Чернова, который вместе с иностранными туристами пропал вблизи вулкана Талинис. Об этом рассказали РИА «Новости» в посольстве России в стране.

«Согласно заявлению муниципальных властей города Валенсия провинции Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов, пропавший на Филиппинах в составе группы иностранных туристов из шести человек 19 марта», — отметили в ведомстве.

Сейчас жизни путешественника и его спутников ничего не угрожает, обстоятельства «исчезновения» россиянина пока не приводятся.

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Напомним, турист из России и ещё пятеро иностранцев пропали без вести при подъёме на вершину вулкана Талинис на Филиппинах. Известно, что 38-летний россиянин Антон Чернов не имел особой подготовки и планировал совершить восхождение без спецснаряжения.

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freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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