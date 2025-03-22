Найден россиянин, пропавший при подъёме на вулкан на Филиппинах
На Филиппинах полиция разыскала российского гражданина Антона Чернова, который вместе с иностранными туристами пропал вблизи вулкана Талинис. Об этом рассказали РИА «Новости» в посольстве России в стране.
«Согласно заявлению муниципальных властей города Валенсия провинции Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов, пропавший на Филиппинах в составе группы иностранных туристов из шести человек 19 марта», — отметили в ведомстве.
Сейчас жизни путешественника и его спутников ничего не угрожает, обстоятельства «исчезновения» россиянина пока не приводятся.
Напомним, турист из России и ещё пятеро иностранцев пропали без вести при подъёме на вершину вулкана Талинис на Филиппинах. Известно, что 38-летний россиянин Антон Чернов не имел особой подготовки и планировал совершить восхождение без спецснаряжения.
freepik / wirestock