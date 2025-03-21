Россиянин и 5 иностранцев пропали без вести при подъёме на вулкан на Филиппинах
Турист из России и ещё пятеро иностранцев пропали без вести при подъёме на вершину вулкана Талинис на Филиппинах. Об этом сообщает местное агентство новостей.
Пропавшими без вести признаны 38-летний россиянин Антон Чернов, трое граждан Германии, британец и уроженец Канады. Поисковые группы ведут активную работу. Известно, что туристы выдвинулись к вулкану утром в среду без особого снаряжения для перехода по горной зоне.
Недавно в районе Байкала на Олхинском плато погиб парень, который пытался перепрыгнуть узкую расщелину. Он упал с 30-метровой высоты. Всех туристов предупредили о мерах безопасности на водоёмах. Граждан попросили не рисковать жизнью без нужды.
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