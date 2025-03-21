Россиянин и 5 иностранцев пропали без вести при подъёме на вулкан на Филиппинах

Турист из России и ещё пятеро иностранцев пропали без вести при подъёме на вершину вулкана Талинис на Филиппинах. Об этом сообщает местное агентство новостей.

Пропавшими без вести признаны 38-летний россиянин Антон Чернов, трое граждан Германии, британец и уроженец Канады. Поисковые группы ведут активную работу. Известно, что туристы выдвинулись к вулкану утром в среду без особого снаряжения для перехода по горной зоне.